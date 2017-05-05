إشتعلت بين “المردة” وبو صعب…”لو يتعلم الوزير سعادة الأخلاق”

بعد مضي ساعات قليلة على الحملة التي شنّها الرئيس نجيب ميقاتي على رئيس الحكومة سعد الحريري، اندلعت حرب تويترية على خلفية الإحصاءات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة بين تيار “المردة” والوزير الياس بو صعب.

فبعد ان اتهم رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية “الوزير السابق الياس بو صعب بتمويل شركات الاحصاء لتكون نتيجتها: “وزير الخارجية جبران باسيل وبو صعب في الطليعة”، ما استفز الأخير الذي ردّ قائلاً: “أتحداك أن أكون موّلت دراسة واحدة.”

من جهة أخرى، ردّ منسق لجنة الشؤون السياسية في “تيار المرده” الوزير السابق يوسف سعادة عبر حسابه على “تويتر”: “فليترك الوزير بوصعب التحدي لـ”جوليا” لانها تتحدى العدو اما هو فمن الصعب معرفة صديقه من عدوه”، ما أثار عضب بو صعب الذي ردّ مجدداً قائلاً: “لو يتعلم الوزير سعادة الأخلاق بالسياسة ويبقي العائلة خارج كلامه السخيف، هو لا يعرف معنى الصداقة ولا يفرق بين من يختلف معه بالرأي وبين العدو”.