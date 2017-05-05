الأعور: تفاهم انتخابي قبل 20 حزيران

أعرب عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور عن تفاؤله بأنه قبل 20 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، سوف يتم التفاهم على قانون انتخابي جديد، ورأى أن ما نشهده اليوم هو عملية جدّية لإقرار قانون انتخابي جديد، مؤكداً أن الأمل كبير بأن نتمكّن من إزالة الهواجس والخلافات باتجاه يضمن إقرار قانون انتخابي توافقي يراعي كل ما يجب أن يراعيه على الساحة اللبنانية.

كلام الأعور ورد في حديث خاص لـ”النهار” الكويتية، شدد خلاله على أنه لا يوجد أي خلاف او اختلاف بين الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، وأكد أن الرئيس ميشال عون حريص على موقع رئاسة الجمهورية ويتعاطى مع ملف الإنتخابات على قاعدة الأبوّة المطلوبة منه في رعاية شؤون المواطنين، منوهاً إلى أن التيار الوطني الحر هو التيار الأول الذي تبنّى النسبية، لكن مع ضوابط وقواعد تضمن حق كل اللبنانيين بالمشاركة في العملية الإنتخابية.

ورداً على سؤال حول مسألة رئاسة مجلس الشيوخ والإتجاه لحرمان الدروز منها، تساءل الأعور لماذا منذ التسعينات حتى اليوم لم يطرح مجلس الشيوخ، علماً ان الدروز كانوا في مراحل سابقة أقوى سياسياً وكان منسوب حضورهم السياسي أكبر، ما كان يمكّنهم من الضغط باتجاه انشاء مجلس الشيوخ كضمانة لهم ولغيرهم من الطوائف، معتبراً أن القيادة السياسية لدروز لبنان بقيادة وليد جنبلاط كانت تتلهّى بالشركات وبأموال وزارة المهجرين!