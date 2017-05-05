سفارة فرنسا تعلن عن تدابير تغطية الدورة 2 من الإنتخابات الأحد

أصدرت السفارة الفرنسية بيان يتعلق بالتدابير المتعلقة بتغطية الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد في 7آيار الحالي، وجاء في البيان الآتي:

“لمناسبة إجراء الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية في لبنان يوم الأحد في 7آيار 2017، نرجو منكم مع الشكر أخذ العلم بالمعلومات التالية:

1- بهدف الحرص على حسن سير عملية الإقتراع، يسمح للصحافيين بالتواجد فقط في المواقع التي يجري فيها الإقتراع، بعد إبرازهم بطاقة الصحافة ومرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية حيث يتم تسليمهم بطاقة تعريف خاصة بالصحافة. لن يكون إذا باستطاعتهم، في أي حال من الأحوال، الدخول إلى داخل المباني التي تتواجد فيها مكاتب الإقتراع.

2- ستكون للقنصل العام، السيدة سيسيل لونجيه، مداخلة أمام الصحافة باللغة الفرنسية حول النواحي العملية للاقتراع وطريقة تنظيمه وإجرائه عند الساعة العاشرة صباحا في حرم المركز الفرنسي في بيروت، علما أنه سيتم فتح هذا الموقع أمام الصحافيين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر فقط.

نعلمكم أيضا بأنه سيتم فتح مكاتب الإقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء وتتوزع هذه المكاتب على ستة مواقع على الأراضي اللبنانية:

بيروت: المركز الفرنسي (طريق الشام)، المعهد العالي للأعمال (ESA) والليسيه الفرنسية – اللبنانية الكبرى (GLFL).

صيدا: المركز الفرنسي في صيدا.

جونية: معهد الرسل.

طرابلس: الليسيه الفرنسية – اللبنانية لامارتين.

يرجى من وسائل الإعلام والصحافيين المهتمين بتغطية الحدث تأكيد حضورهم في مهلة أقصاها يوم الجمعة في 5 آيار عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: [email protected]