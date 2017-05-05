Almaza تغمر Beirut Beer: #أوعا_خيك

نشرت شركةGate Digital Media، عبر صفحتها على موقع فايسبوك، صورة لـAlmaza وBeirut Beer مرفقة إياها بهاشتاغ #أوعا_خيك وعلم لبنان، لمناسبة اليوم الوطني للبيرا، الذي يتوافق في السابع من نيسان. وقد لفتت الشركة إلى أنه أقلّه أن يفتخر لبنان بمجموعته المتنوعة من البيرة المحلية.

وراجت هاشتاغ #أوعا_خيك بعدما أطلق مناصرو “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” أغنية تحت عنوان “أوعا خيّك” من كلمات رئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية ملحم الرياشي ومن الحان جهاد حدشيتي ومن توزيع جان ماري رياشي وغناء الفنان طوني الحدشيتي، هذه الأغنية التي أصبحت شعارا للمصالحة التاريخية في البلد، بعد اتفاق معراب في 18 كانون الثاني 2016، الذي أدّى إلى إنتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، والذي انتج قيام المؤسسات الدستورية.