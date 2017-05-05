سامي الجميل تقدم بطلب رسمي للتحقيق بملف بواخر الكهرباء

طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشبهات والتجاوزات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الاجراء والاموال العامة التي شابت موضوع تلزيم بواخر الكهرباء وعملها منذ العام 2013، وتلك المنوي استئجارها العام 2017″.

‎جاء ذلك في اقتراح تقدم به النائب الجميل الى المجلس النيابي أرفقه بالأسباب الموجبة لتأليف اللجنة البرلمانية وإيلائها سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من اجراء التحقيقات اللازمة.

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي للجميل، بأنه كان وعد في مؤتمر صحافي عقده في 11 الشهر الماضي بالتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ومتابعة ملف الكهرباء الى النهاية.