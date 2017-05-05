عملية نوعية للأمن العام… توقيف شخصين لتواصلهما مع “داعش”

علم موقع “القوات اللبنانية” ان القوة الضاربة في الأمن العام دهمت مكان تواجد مطلوبين بجرائم تواصل مع تنظيم “داعش” في طرابلس.

وقد دهمت الدورية الاولى منطقة الميناء حيث تمكنت من توقيف المدعو “م.ر.” ، فيما دهمت الدورية الثانية منطقة القبة وتمكنت من توقيف المدعو “ع.ش.”.

وجاءت عملية توقيف المطلوبين المنتميين الى تنظيم “داعش” من ضمن عملية تفكيك الخلايا الإرهابية في لبنان، وقد تم تحويلهما الى المديرية في بيروت للتحقيق.