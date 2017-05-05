الحريري: تطوير قطاع الاتصالات ولوية كبرى بالنسبة للحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن تطوير قطاع الاتصالات في لبنان هو أولوية كبرى بالنسبة إلى الحكومة وإليه شخصيا، وقال: سنعمل ما في وسعنا لكي يتماشى هذا القطاع مع متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطور العالمي، لا سيما بالنسبة إلى الانترنت السريع، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا”.

واضاف الرئيس الحريري خلال رعايته في السراي الحكومي حفل إطلاق “حزمة طلاب الجامعات في لبنان” الذي نظمته وزارة الاتصالات مع شركتي “TOUCH” و”ALFA”: “أنا سعيد جدا أن أرى اليوم الأقوال تتحول إلى أفعال، فالأهم بالنسبة إلي أن يحظى المواطن اللبناني وخاصة الطلاب والشباب والشابات بالفرص اللازمة فيما يخص الاتصالات لأنها تشكل جزءا حيويا كبيرا جدا من حياة المواطن اللبناني وخاصة الطلاب الذين بات كل عملهم اليوم يتركز على هذا الجهاز الصغير من هواتف محمولة وألواح ذكية، وقد باتت الحياة أسهل في مكان ما، ولكن أصعب في الوقت نفسه، لأن الاتكال على مثل هذه الخدمات كبير للغاية”.

وأضاف: “نحن كحكومة نقف دائما إلى جانب الشباب والشابات. قد يكون هناك تقصير في السابق، ولكننا نقوم بكل جهدنا لكي نعوّض هذا التقصير، وهذا جزء صغير جدا من الأمور التي سنحققها إن شاء الله، ونتمنى أن تصل الاتصالات إلى كل بيت بهذه الأسعار المتدنية وهذا ما يجب أن يحصل أخيرا في لبنان، لأن لدينا القدرة ولا بد أن نرفع سرعة الانترنت إلى مثيلاتها في العالم المتطور. لسوء الحظ هذا الموضوع لم يكن في السابق أولوية، لكن اليوم بالنسبة إلى حكومتي وإلي شخصيا، هو أولوية كبرى لأنني أعرف مدى حيوية هذا الأمر لعملكم ودراستكم، وهو كذلك حيوي في عملي وكل ما أقوم به في حياتي. فما بالكم بالنسبة إلى الطلاب الذين يحتاجون إلى إجراء الأبحاث والعمل وإلى إنشاء شبكات تواصل بين بعضكم البعض”.