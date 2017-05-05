بالصور: “الفهود” تحتل المركز الثاني عالمياً في بطولة المحارب الدولية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن “فريق السرية الخاصة (الفهود) في وحدة القوى السيارة في قوى الأمن الداخلي تمكن من تحقيق نتيجة مميزة ادت الى تربعه مجدداً ضمن المراكز الاولى في بطولة المحارب الدولية، متخطياً بكل حرفية وعزيمة قوية وقدرة تحمل عالية اهم فرق النخبة في العالم.

بعد تتويجه بالمركز الاول السنة الماضية، احتل المركز الثاني في خلال مشاركته في بطولة المحارب السنوية التاسعة لعام 2017 “9th Annual Warrior Competition” التي اقيمت بتاريخ 30/4/2017 واستمرت لمدة 4 ايام في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الأمنية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي شارك فيها /31/ فريقاً من فرق النخبة للوحدات الخاصة للجيوش والشرطة يمثلون /16/ دولة، أبرزها: الولايات المتحدة الاميركية – البرتغال– الصين – اليونان- تشيكيا- الهند- الأردن…”.