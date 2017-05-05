احذروا زحمة في المناطق الآتية…

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن “إحدى الشركات التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان ستقوم بحفر الطريق في محلة جعيتا، وذلك اعتباراً من الساعة 22.00 من تاريخ 8/5/2017 لغاية الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي. ستؤدي هذه الاعمال الى تحويل السير على مسرب واحد من الطريق المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

كما أعلنت أنه “عند الساعة 7.30 من تاريخ 7/5/2017، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات سباق كأس الاتحاد ــــ طانيوس المير للدراجات الآلية في منطقة مارينا / ضبية بين ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ضبية) ومسبح الغولدن بيتش على الطريق البحرية.

لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً : منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق اعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 7/5/2017.

ثانياً: تحويل السير القادم من جسر الفهود الى الغولدن بيتش نحو الاوتوستراد، وتحويل السير القادم من الغولدن بيتش الى جسر الفهود نحو ضهر جسر النقاش، وذلك اعتباراً من الساعة 6.00 من تاريخ 7/5/2017 ولحين انتهاء السباق.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

كما أفادت قوى الأمن بأنها ستفصل الطريق البحرية الممتدة من مجمع “الهوليداي بيتش” حتى مفرق زوق مكايل منعاً للتجاوز.