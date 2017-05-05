بالفيديو: رقصة إيفانكا تولع مواقع التواصل

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب وهي ترقص، حيث حصد على أكثر من مليوني مشاهدة بعد نشره على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” بـ5 ساعات فقط.

هذا وظهرت إيفانكا ترامب (35 عاما)، مع طفليها، حيث بدأت بالرقص مع طفلها على وقع الموسيقى.

وعلقت على الفيديو، قائلة “اللحظات الصغيرة تهم، خصوصاً بالنسبة للأمهات العاملات، خلال حفلة رقص مع أبنائي بعد العمل”.

ويشار إلى أن الفيديو نال أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 7 آلاف تعليق ونحو 150 ألف إعجاب، وأكثر من 5 آلاف مشاركة.