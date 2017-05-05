الرياشي: تأسيس “رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان” وتحديد مؤتمرها العلمي الأول في 29 أيلول

عقد وزير الإعلام ملحم الرياشي ظهر اليوم في القاعة العامة في وزارة الاعلام، مؤتمراً صحافياً مع مديري كليات الإعلام الرسمية والخاصة في لبنان، أعلن فيه نتائج اللقاءات التي أجروها مع الوزارة والتي أثمرت تأسيس “رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان” وتحديد المؤتمر العلمي الأول للرابطة في 29 ايلول المقبل. حضر المؤتمر: المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، والزميل واصف عواضة عن نقابة المحررين ومديرو كليات الاعلام.

بداية، شكر الرياشي الجهود التي بذلت لإعداد المؤتمر المقبل للجامعات، وقال: “منذ اللقاء الاول الذي عقد في 13 شباط الماضي بين وزارة الإعلام والمجتمع الاكاديمي الاعلامي في لبنان، والذي من خلاله انبثقت لجنة مصغرة من كل الوحدات الأكاديمية، وشاركنا كوزارة إعلام بشخص المدير العام للوزارة ومستشارين من مكتبي، نجم عن هذه اللقاءات النتائج الآتية:

– تأسيس “رابطة أكاديميي الإعلام في لبنان”، وهي رابطة علمية أكاديمية إعلامية للأساتذة والمدربين والباحثين الإعلاميين في لبنان، رابطة ذات صفة تمثيلية جامعية جامعة لجميع الوحدات الأكاديمية التي تدرس الإعلام في لبنان.

– حصول الرابطة على العلم والخبر من وزارة الداخلية بعد إعداد النظام الأساسي والنظام الداخلي لها، ونحن في صدد المساعدة بهذا الخصوص للحصول على العلم والخبر.

– الإعداد لتنظيم أول مؤتمر علمي للرابطة في 29 أيلول المقبل في الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت، وستكون هناك مؤتمرات اخرى لمتابعة شؤون الأكاديميين.

– العمل على دعم التنسيق الأكاديمي بين مختلف الوحدات الأكاديمية في لبنان في ما يرتبط باختصاصات الإعلام. ودعم خريجي كليات الاعلام على مستوى معايير الانتساب للنقابات، والمنافسة في سوق العمل، اضافة الى التنسيق مع نقابة المحررين في ما يتعلق بالخريجين.

– تنظيم العلاقة بين الوحدات الأكاديمية والأجهزة الرسمية، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لجهة تحديث المعايير وتطوير البرامج الجامعية على المستويين الأكاديمي والمهني.

– التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بغية تعزيز العلاقة بين التعليم الجامعي والتطوير المهني لتأمين حاجات السوق المحلية ومواكبة تحدياتها، وتطوير البحث العلمي الإعلامي وتعزيز الجانب البحثي لدى الطلاب بالإضافة لتنظيم النشاط البحثي الإعلامي المشترك على المستوى الوطني عبر تعزيز التمويل والتطوير والنشر”.

أضاف: “كما اكدت اللقاءات نشر التوعية على تقنيات ووسائل الإعلام والتواصل Media Literacy، على ان تلتزم الرابطة القوانين اللبنانيّة والمراسيم والقرارات المرعية الإجراء بالإضافة للمواثيق المهنية الإعلامية المحلية والعالمية”.

وقال الرياشي: “تتألف الهيئة الإدارية من ممثل منتخب عن كل جامعة وعضوين منتخبين من الهيئة العامة من المسددين اشتراكاتهم السنوية، على أن تكون مدة ولاية الهيئة مرتبطة بالصفة التمثيلية للأعضاء عن جامعاتهم، كما تتألف الهيئة الإدارية من ممثلي الوحدات الأكاديمية التالية، وهي ممن تضم كلية أو قسماً أو شعبة للإعلام مقرة ومجدولة لدى المديرية العامة للتعليم العالي، وهي:

الجامعة اللبنانية – كلية الاعلام – الفرع الأول، الجامعة اللبنانية – كلية الاعلام – الفرع الثاني، الجامعة اللبنانية-الأميركية، الجامعة اللبنانية الدولية، الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة البلمند والـ ALBA، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة الأنطونية، جامعة الجنان، جامعة المنار، جامعة رفيق الحريري، الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، الجامعة اللبنانية-الكندية، جامعة الكفاءات، جامعة العلوم والآداب اللبنانية، جامعة فينيسيا الدولية، جامعة المعارف وجامعة العزم”.

وختم: “إن هذه الخطوة الأكاديمية لن تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية والإعلامية المهنية التي تم ذكرها إلا من خلال الدعم المتواصل والجدي لكل من القطاعين العام والخاص”.