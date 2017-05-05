موسى: قانون الانتخاب لا يقرّ بالتّصويت بل بالتفاهم

حذر النائب ميشال موسى من أن “الأمور وصلت الى الخطوط الحمراء وعلى الجميع التلاقي والمساهمة بإنتاج قانون جديد، وهو أمر يحتاج مروحة واسعة من التوافق كما انه من مصلحة الجميع تجنّب الفراغ ورفض التمديد.

وأشار موسى في حديث الى “صوت لبنان – الضبية” الى أن “جلسة الحكومة شكلت دفعاً للجنة الوزارية المكلفة مناقشة قانون الانتخاب”، آملاً في أن “تتوصل اللجنة الى صيغة تطرح على مجلس الوزراء قريباً”، مشدداً على ان “قانون الانتخاب لا يقر بالتصويت بل بالتفاهم”.

ولفت الى ان “النسبية تبقى متقدمة على باقي الطروحات الانتخابية”، معلقاً “آمالاً على أي خرق في الربع الساعة الأخير”.