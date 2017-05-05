توقعت الهيئة الوطنية للطقس في الولايات المتحدة سقوط أمطار غزيرة على الغرب الأوسط الأميركي وانحسارها في الأيام المقبلة في مؤشر على هدوء الأوضاع بعد وفاة خمسة أشخاص نتيجة سيول وإغلاق قطاع من نهر مسيسبي أمام حركة المرور.

ووقد يشهد شرق ولاية إيلينوي وكثير من مناطق ولاية إنديانا أمطارا يصل منسوبها إلى ما بين 5 و10 سنتيمترات حتى ظهر الجمعة بينما تقل الأمطار على باقي منطقة وسط المسيسبي وأودية أوهايو حسب ما ذكرت الهيئة.

وأشار خبير الأرصاد بالهيئة بوب أورافيك إلى إن من المتوقع انحسار الأمطار في وقت لاحق بعد نحو أسبوع من هطول الأمطار بغزارة.

وكان خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في سيول بولاية ميزوري يومي الاثنين والثلثاء الماضيين.