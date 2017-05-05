المغرب يرفض إدخال اللاجئين السوريين ويحمّل الجزائر المسؤولية

حمّل المغرب السلطات الجزائرية مسؤولية نحو 50 من اللاجئين السوريين عالقين على الحدود بين البلدين، وأكد “رفضه تسوية أوضاع المهاجرين الذين وصلوا عبر حدود مغلقة”.

وقال الوزير المسؤول عن شؤون الهجرة في المغرب عبد الكريم بن عتيق: “لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الجزائر”، وأضاف ان “الحدود مع الجزائر مغلقة منذ العام 1994، لكن إذا شجعنا الناس على المجيء عبر حدود مغلقة فسيخرج الوضع عن السيطرة كما اننا سنكون مهددين من الجانبين”.

وكانت السلطات المغربية اتهمت في 22 نيسان الجزائر بترحيل مجموعة من 55 سوريا بينهم نساء وأطفال، بإتجاه حدود المغرب . وقد وجهت العديد من الإنتقادات من قبل منظمات حقوقية وإنسانية لرفض الإهتمام بوضع هؤلاء المهاجرين.