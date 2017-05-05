التويني: هناك شبه قبول بالنسبية

أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني ان التصويت على قانون الانتخاب لن يحصل في مجلس الوزراء، لافتاً الى ان إثارة رئيس الجمهورية لصلاحية التصويت المنصوص عنها في الدستور هي اثارة بالشكل وليس في المضمون وعلى أساس ان التصويت هو تصرف ديموقراطي لا شائبة فيه ومن شأنه الفصل بين المواقف والمساهمة في تكوين خط معارض داخل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، رفض تويني تبني النظرية القائلة بسقوط القانون التأهيلي بالضربة القاضية، لكنه اشار الى ان هناك شبه قبول بالنسبية، مؤكداً أننا متجهون الى تسوية حول شكل قانون الانتخاب والدوائر، خصوصاً وان كل المسار الداخلي وحتى الاقليمي هو مسار يراكم التسويات وهذا لمصلحة لبنان.