بو عاصي من جامعة اللويزة: نصبح مواطنين لحظة ننخرط في العمل التطوعي

اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي أن العلم أساسي لكنه ليس كلّ شيء بل الأهمّ هو القلب، مشيراً الى “اننا نصبح مواطنين لحظة التطوع، وبالتالي نساهم في تشكيل مجتمعنا”.

كلام بو عاصي جاء خلال رعايته إفتتاح قسم الخدمة المجتمعية والتوعية في جامعة سيدة اللويزة، بالتعاون مع نادي حقوق الإنسان، المعرض السنوي للمنظمات الغير حكومية، في قاعة المعرض.

إلى جانب الوزير، حضر رئيس الجامعة الاب وليد موسى، نواب الرئيس، العمداء، وممثلون عن عدد من المنظمات والنوادي الانسانية غير الحكومية العاملة على حقوق الانسان، والفنان زين العمر.

النشيد الوطني افتتاحا، بعدها تحدّث مسؤول قسم الخدمة المجتمعية ماجد بو هدير، الذي اعتبر أنه من خلال “الجامعة المريمية المجبولة بالقيم، جئنا نقول في هذا اللقاء أن بناء الإنسان هو من بناء المجتمع”.

وأضاف بو هدير:” الإلتزام التطوعي يتلازم مع النظام الأكاديمي من حيث تطويع الإختصاص للخدمة المجتمعية”.

أما مسؤول نادي حقوق الإنسان الدكتور إيلي الهندي، شكر الوزير على رعايته التي أتت من دون تردّد، وقال إنّ “جوهر نادي حقوق الإنسان هو الكرامة، وطموحنا ألا يزول الأمل ولا يوم”.

بدورها رحّبت عميدة شؤون الطلاب السيدة جويس منسى بالحضور، وسلّطت الضوء على أهمية هذا القسم كونه جزء أساسي ومهمّ من التعليم لتحفيز طلابنا على الخدمة”.

“العطاء هو أهم شيء في الحياة، وبذل الجهد تجاه الاخر” بحسب الفنان زين العمر، ودعا الطلاب أن يبقوا مثال للخدمة والعطاء.

رئيس الجامعة الاب وليد موسى قال : “الجامعة موجودة لتخدم طلابها، وبجانبهم لتساعدهم وتوجههم للنظر بطريقة أفضل (…) ونعمل معا لبناء وطن يحترم مواطنيه، ووطن نحلم فيه”.

من جهته، عبّر بو عاصي عن إعتزازه للقائه الطلاب، وتوجّه إليهم قائلا:” إنّ العلم أساسي لكنه ليس كلّ شيء، أهم شيء القلب، لا تفكروا كثيرا كيف يجب أن أساعد وفي أي مجال يجب أن أساعد، إتبعوا قلبكم وساعدوا هذا هو الفرق؛ الأشخاص المحتاجة تنتظر أن تمدّوا يدكم لها وهذا لا يحتاج إلى العلم بل إلى قلب”.

وعرض بو عاصي لبعض الحالات التي تقع على عاتق الوزارة: “لدينا أطفال أيتام بالآلاف، وزارة الشؤون الإجتماعية تهتم بتربية 36 ألف طفل، إضافة إلى آلاف المسنين، نحن في ورشة عمل كبيرة، ولكن ما نقوم به ليس كافيا لذلك أشجعكم للإهتمام بالمسنّ بالمساعدة التي تتوفر لديكم”.

كما تحدّث عن ذوي الاحتياجات الخاصة منها الذهنية ومنها الجسدية، مؤكداً أن “عملا بسيطا يمكن أن يغيّر حياتهم”.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على انه “نصبح مواطنين لحظة التطوع، بالتالي نساهم في تشكيل مجتمعنا”. كما دعا الطلاب والمؤسسات إلى إعتباره صديقا في الوزارة، فمن واجبه مع فريق عمله أن يكونوا جنبا إلى جنب في كل عمل تطوعي.

وختم مهنئا الطلاب على ما يقومون به، ولكن إعتبر ان ذلك ليس كافيا بل “يجب أن يورّطوا معهم ﺁخرين من أجل الخدمة، والإلتزام، ليكتشفوا معنى العطاء، بهذه الطريقة يؤسسون لمرحلة جديدة من حياتهم”.

بعدها وزّعت الدروع التذكارية إلى الوزير بو عاصي من نادي حقوق الإنسان، وإلى زين العمر من قسم الخدمة المجتمعية والتوعية، ثم جال وزير الشؤون الاجتماعية في المعرض.​