الراعي التقى البابا في الفاتيكان وسلّمه دعوة باسم الكنيسة لزيارة لبنان

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر الجمعة، قداسة البابا فرنسيس في الكرسي الرسولي في الفاتيكان، وسلمه دعوة رسمية باسم الكنيسة لزيارة لبنان موقعة من البطاركة الكاثوليك في لبنان بعد الدعوة الرسمية التي وجهها اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اثناء زيارته الاخيرة للفاتيكان.

وسلم الراعي الحبر الاعظم تقريرا مفصلا عن الاوضاع في الشرق الاوسط ولبنان.

وشكر البطريرك الماروني قداسة البابا على زيارته نهاية الاسبوع الفائت لمصر، لافتا الى أهمية هذه المرحلة الدقيقة من حياة المنطقة.

وأعرب البابا فرنسيس خلال اللقاء عن قربه من الشعوب العربية في ظل الاحداث التي تضرب العديد من بلدانها، مؤكدا صلاته اليومية وتضامنه مع المظلومين والمعذبين والنازحين والذين يعيشون تحت تهديد الارهاب والحرب، آملا أن يحل السلام في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم بأسره.