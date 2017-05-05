حريق ضخم وسط موسكو قرب الكرملين

أفادت إدارة حالات الطوارئ الروسية باندلاع حريق ضخم وسط العاصمة موسكو، الجمعة، بالقرب من الساحة الحمراء، على مقربة من مقر الرئاسة الروسية، الكرملين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مبان بوسط موسكو، حيث بدأ الحريق في المنطقة التاريخية بالمدينة بين محطتي مترو لوباينكا وكيتاي غورود، واتسع نطاق الحريق في وقت لاحق ليشمل مساحة 3000 متر مربع، ولم تفد قوات الطوارئ حتى الآن بوقوع إصابات جراء الحريق.