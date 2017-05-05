قرارات جديدة لموضوع المقالع والكسارات في اجتماع برئاسة الحريري

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات في حضور وزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، البيئة طارق الخطيب، الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والصناعة حسين الحاج حسن والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع، قال الوزير الخطيب: “في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بالأمس، اقترح الرئيس الحريري تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء البيئة والداخلية والأشغال والصناعة، لبحث الأزمة التي نتجت عن إقفال المقالع والكسارات والمرامل. وقد اجتمعنا اليوم برئاسة الرئيس الحريري، وتم البحث بالعمق في هذا الموضوع، وبنتيجة الاجتماع تقرر ما يلي:

جميع المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانونا تعمل منذ هذه اللحظة وتنقل بضائعها. أما غير المرخص منها فلديه مهلة شهر لنقل المخزون عنده، ولديه مهلة شهر كذلك للتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعه تحت طائلة الإقفال التام والنهائي. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمتابعة هذا الموضوع وإجراء الكشوفات الدورية والجدية اللازمة لضبط هذا القطاع الذي أضر بشكل كبير بالبيئة في لبنان”.