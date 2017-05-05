استقبالات “بيت الوسط”

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط” رئيس مجلس النواب البرازيلي RODRIGO MAIA على رأس وفد نيابي واقتصادي يشارك في مؤتمر الاغتراب المنعقد في “البيال”، وخلال اللقاء رحب الحريري بزيارة الوفد الى لبنان، متمنياً تعزيز العلاقات بين لبنان والبرازيل وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وشكر البرازيل على مساهمتها من خلال الكتيبة البرازيلية العاملة ضمن “اليونيفل”، مشيراً الى ان هذا الوجود يعزز السلام في منطقة الجنوب، ومشدداً على اهمية تبادل الزيارات السياحية بين البلدين.

من ناحيته أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين ليس فقط على الصعيد الاجتماعي بل على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، آملاً ان يصار قريباً الى توقيع الاتفاقية الاقتصادية -التجارية بين لبنان والبرازيل لأن من شأنها تنمية العلاقات على هذا الصعيد، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.

لقاءات

واستقبل الحريري مساعد وزير خارجية جنوب افريقيا محمد دنغور في حضور قنصل عام جنوب افريقيا في لبنان وجيه البزري.

بعد اللقاء قال دنغور: “عرضنا التطورات الاقليمية والمحلية وأستمعنا من الرئيس الحريري الى وجهة نظر لبنان بالنسبة الى ازمة النزوح السوري وقضية اللاجئين الفلسطنيين في لبنان”.

ثم استقبل الامين العام لمنظمة Intersos الايطالية السيد Kostas Moschochoritis وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها المنظمة ولا سيما للنازحين السوريين في لبنان والمنطقة.