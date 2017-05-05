المديرية العامة لأمن الدولة إلتقت القائمين على المطبوعات والمواقع الإلكترونية

أقامت المديرية العامة لأمن الدولة لقاءً تعارفياً مع مجموعة من الإعلاميين القائمين على المطبوعات والمواقع الإلكترونية السياسية ، هو الأوّل ضمن سلسلة لقاءات مزمع إقامتها تباعاً مع المدير العام اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنان، في المقر العام بالرملة البيضاء، بُغية تعزيز الشراكة والتعاون بين الجسم الإعلامي والمديرية العامة لأمن الدولة.

مديرعام أمن الدولة اللواء صليبا: “جسور التواصل والشفافية بين الأمن والإعلام”

“هدفي الأساسي اليوم هو مدّ جسور التواصل والشفافية بين الأمن والإعلام”، بهذه الكلمات توجّه اللواء صليبا إلى الصحافيين الحاضرين، منوّهاً بفصل جديد من الشراكة والتنسيق بين الوسائل الإعلامية والمديرية العامة بكافة مراكزها الإقليمية، لِما في ذلك من خيرٍ ينعكس على أمن المجتمع، ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الأمنية التي تتربّص بلبنان والمنطقة.

نائب المدير العام العميد سمير سنان: ” إستراتيجية منفتحة مع الجسم الإعلامي”

وبدوره، قال نائب المدير العام العميد سمير سنان للصحافيين إنّ “المديرية تشهد اليوم عهداً جديداً في استراتيجيتها المنفتحة على جميع الأطراف والأطياف، ولا بدّ من أن يحمل هذا الإنفتاح تصويباً للعلاقة مع الجسم الإعلامي على أسس مهنية ” .

وخلال الإجتماع، قدّم رئيس شعبة الشؤون الأمنية عرضاً مرئياً للحضور يعرّف بدور أمن الدولة كضابطة عدلية، وبالمهمات المناطة بها بحسب القانون، لافتاً في كلمته إلى أنّ المديرية العامة لأمن الدولة على أتمّ الإستعداد لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الدقيقة والكاملة، ولكن في الوقت المناسب، وحصرياً عبر التواصل والتنسيق مع مستشارة الشؤون الاعلامية في المديرية، وذلك توخّياً للدقة، وتجنّباً للشائعات والمخالفات التي تتجاوز حقيقة الأحداث .

في ختام اللقاء، كان لمستشارة أمن الدولة للشؤون الإعلامية ريما صيرفي مداخلة حول ضرورة إقامة علاقة ندّية ومسؤولة بين الإعلام والأمن، مشدّدة على أنّ ” دور الإعلام أن يكشف، فيما واجب الأمن أن يتكتّم. أمّا نقطة التوازن فهي الجمع بين ما يُمكن الإفصاح عنه وما يجب حجبه .”