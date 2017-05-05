جعجع إستقبل رئيس جمعية الصداقة الكندية اللبنانية.. وأبرق معزياً بوفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب مع رئيس جمعية الصداقة الكندية اللبنانية في مجلس النواب الكندي النائب الكندي من أصل لبناني فيصل الخوري أوضاع الجالية اللبنانية في كندا فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في حضور رئيس قطاع الانتشار في الحزب د. أنطوان بارد.

الى ذلك، بحث جعجع مع وفد اتحاد بلديات البقاع الأوسط برئاسة محمد البسط شؤوناً وشجوناً إنمائية، في حضور منسق منطقة زحلة في القوات ميشال تنوري.

هذا وأبرق جعجع معزيّاً كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود.