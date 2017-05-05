أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

شكا أصحاب مكاتب سفر من مؤسسات دينية تنظم رحلات سياحية من دون أن تدفع رسوماً وضرائب مما يعطيها هامشاً واسعاً للمضاربة على المؤسسات المرخصة….

رغم الايعاز من مرجع سياسي الى وزير البيئة لعدم التعامل مع المدير العام للوزارة الا ان الوزير يلتقيه يومياً.

عقد اجتماع لمسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي مع جهات مصرفية لدراسة كيفية دعم بناء مشاريع سكنية وتقديم قروض إسكان لشبان الحزب….

انتقد نواب خطوة التوقيع على استعادة الجنسية واعتبروها فولكلورية أكثر منها عملية.

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يقال – المستقبل

إنّ مسؤولين لبنانيين تسلّموا في الآونة الأخيرة دراسة أعدّها صندوق النقد الدولي تحذّر من تقلّص حجم الجباية في لبنان خصوصاً بعد بلوغها نسبة خمسين في المئة فقط.

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أسرار الجمهورية

نصحت جهات دولية القوى السياسية بإجراء الإنتخابات منعاً للوقوع في المجهول وحفاظاً على الإستقرار قبل أي شيء آخر.

قال نائب إشتراكي إنه التقى رئيس حزب في الآونة الأخيرة، وفوجئ بأن موقفه «متمايز جداً» عن موقف جهة حليفة له حول مسألة شديدة الحساسية.

نُقل عن أحد المراجع أنه تلقّى في الساعات الماضية توضيحات من شخصية سياسية رفيعة تبرّر فيها أسباب تعديلها لموقفها من مسألة خلافية.

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