النائبان جعجع وكيروز يتابعان قضية مزارعي التفاح عن كثب

بعد البلبلة حول التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء لمزارعي التفاح عن الموسم الماضي بمعدل خمسة آلاف ليرة لبنانية للصندوق الواحد، أجرى نائبا جبة بشري اتصالات برئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي أشار الى أن وزارة المال صرفت كدفعة أولى عشرين مليار ليرة من أصل الأربعين مليار ليرة المخصصة للتعويضات.

وأوضح خير أن الهيئة مضطرة الى حسم 29% من عدد الصناديق التي سيتم دعمها لكل مزارع، بعدما أظهر المسح الميداني أن عدد الصناديق الإجمالي فاق التوقعات الموازية للمبلغ المرصود.

ويؤكد النائبان جعجع وكيروز أنهما يتابعان القضية عن كثب مع المراجع المعنية.