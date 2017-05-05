توقيف سوري بجرم التنقيب عن الآثار

قامت عناصر من مديرية البقاع الاقليمية في أمن الدولة – مكتب زحلة، بتوقيف شخص من التابعية السورية ، يدعى ( محمد.غ)، مواليد 1954، في بلدة المرج البقاعية، بجرم التنقيب عن الآثار والذهب، وتمّ ضبط ما بحوزته من آلات خاصة تُستعمل لتحديد مواقع الآثار في عمق الأرض، فضلاً عن خريطتين مرسومتين بخط اليدّ تحمل كل منهما كتابات باللغة التركية، وتشيران الى أماكن تواجد الذهب المزعوم.

تمّ إيداع الموقوف السوري (محمد.غ) النيابة العامة المالية، بواسطة مكتب مكافحة السرقات الدولية، مع المضبوطات التي كانت بحوزته.