الشركة المتعهدة رفع النفايات في رياق طمرتها بالمسلخ

أقدمت الشركة الجديدة المتعهدة برفع النفايات في بلدة رياق في البقاع الاوسط، على رميها في قطعة ارض تسمى المسلخ على تخوم البلدة عوض نقلها الى معمل النفايات في زحلة. ولم تكتف الشركة برمي اطنان النفايات في البقعة المذكورة بل قامت باستقدام حفارة وعملت على حفر الارض وطمر هذه النفايات.

وقد حضر الى المكان عدد من اعضاء المجلس البلدي في رياق، اضافة الى الاجهزة الامنية بكافة فروعها وبوشرت التحقيقات.