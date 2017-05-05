“تويتر” يستذكر ما فعله ترامب خلال 100 يوم منذ تسلّمه الرئاسة

يُعدّ “تويتر” جزءاً أساسياً من يوميات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولهذا السبب، أصدر موقع “تويتر” لائحةً ببياناتٍ تُعدّ ملخّصاً عمّا فعله ترامب خلال 100 يومٍ منذ تسلّمه الرئاسة الأميركيّة في كانون الثاني الماضي على المنصّة.

ويستخدم ترامب، “تويتر”، بكثافة. وهو كان المنصّة الأبرز لنشره آراءً وتصريحاتٍ، كبديل عن الإعلام والمؤتمرات الصحافية.

وكانت أبرز 5 وسوم استخدمها ترامب على “تويتر” في 100 يومٍ هي “MAGA” و”#AMERICAFIRST” و”#ICYMI” و”#USA” و”#ObamaCare”

أما الكلمات الأكثر استخداماً فكانت great (عظيم)، و”أميركا/أميركي” و”أخبار/إعلام” و”وظائف” و”اليوم” و”الأخبار الكاذبة” و”شكر” و”الناس” و”كبير” و”دولة”.

وعلى صعيد الحسابات التي غرّد لها ترامب وذكرها في تغريداته، فكانت البيت الأبيض، وحساب “نيويورك تايمز” و”فوكس أند فريندس” و”فوكس نيوز” وحساب نائب الرئيس، و”سي إن إن” وحساب الرئيس الرسمي.

وكان اليوم الأكثر ذكراً لترامب على “تويتر” هو يوم تنصيبه، ويوم إصداره القرار التنفيذي بحظر دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة.

أما التغريدة الأكثر إعادة تغريد (ريتويت) له خلال فترته الرئاسيّة، فكانت عن المتظاهرين ضدّ وصوله للرئاسة في 22 كانون الثاني الماضي.

وكان السبت الماضي، اليوم المئة لترامب في الرئاسة.