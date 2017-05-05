عدوى الـ”واتساب” “المقطوع” تصيب “تويتر”

توقف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن العمل لفترة وجيزة، صباح الجمعة، في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد يوم واحد من توقف تطبيق “واتساب” في جميع أنحاء العالم لمدة ساعتين.

واشتكى مستخدمو تويتر في منطقة الشرق الأوسط من انقطاع الموقع لمدة نصف ساعة صباح الجمعة.

ولم يعلق مسؤولو شركة “تويتر” إلى حدود الساعة عن هذا العطل الذي أصاب الموقع.

وكان تطبيق واتساب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية توقف، فجر الخميس، عن العمل لنحو ساعتين.

وتسبب العطل المفاجئ في حرمان أكثر من مليار مستخدم لواتساب من استخدام خدمة الاتصالات الأساسية بالنسبة إليهم، مما أثار شبه “ثورة” على منصات التواصل الاجتماعي.