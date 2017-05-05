“اليونيسكو” صادقت على قرار يعتبر اسرائيل سلطة احتلال في القدس

أيّد أعضاء المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، قرارا يعتبر اسرائيل “سلطة احتلال” في القدس، ويحضها على إلغاء أي اجراء من شأنه ان يغير طابع أو وضع المدينة.

واسستنكر نص القرار الذي تمت الموافقة عليه في مقر “اليونيسكو” في باريس كل الاجراءات والأفعال القانونية والإدارية التي تتخذها اسرائيل، سلطة الاحتلال، التي غيرت أو تسعى إلى تغيير، طابع المدينة المقدسة، القدس ووضعها.

وأضاف:”تحركات من هذا النوع تعد باطلة وكأنها لم تكن ولا بد من الغائها فورا”.

وانتقد تحديدا ضم اسرائيل للقدس الشرقية بعدما احتلتها عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان القرار خضع للتصويت الثلثاء ونال 22 صوتا مؤيدا في مقابل 10 معارضين فيما امتنع ممثلو 23 دولة عن التصويت.

إلا أن تبني المجلس التنفيذي القرار يعني أنه أصبح نافذا.