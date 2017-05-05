لم نكن نعلم ما ينتظرنا في بداية “نهاية الأسبوع” عندما قررنا التوجه الى منطقة انطلياس للهو والتسلية بعد أسبوع من الضغط في العمل. دخلنا شارع انطلياس ووقع اختيارنا على احد المطاعم والذي يمتلك فرعاً آخر في جونية.

وكما يحصل في كل المطاعم اللبنانية على المواطن ان يدفع خدمة الـvalet parking حتى ولو ركن سيارته بنفسه. ركنت السيارة، ترجلت منها وتوجهت الى الشاب الذي يقف في الموقف وعندما سألته عن السعر صدمت لا بل… صُعقت. ما نعرفه عن شركة الـvalet parking التي يتعامل معها فرع جونية انها تتقاضى 5000 ل.ل. مقابل ركن السيارة اما في انطلياس على ما يبدو فالوضع مختلف كلياً.

10000 ل.ل. بدل ركن السيارة في مواقف انطلياس!!! وإذا أردت ركنها في موقف آخر فسينخفض السعر الى 8000 ل.ل.!!!

لماذا؟ ما الذي تقدمه هذه الخدمة في انطلياس عن المناطق الاخرى؟ لا شيء.

وعند السؤال عن شركة الـvalet parking اجاب الـwaiter: “تعتمد المطاعم والمقاهي في انطلياس على شركتي valet فقط”. احدى الشركتين والتي يتعامل معها المطعم الذي قصدناه تدعى PMC، ويبدو انها مقتنعة بتقديم خدمة ذهبية في بلد الفوضى والضمير المعدوم.

الا يكفي اللبناني الهموم الاقتصادية التي يعاني منها لتأتي شركات الـvalet parking فتزيد من همه. لسنا هنا لنتهم جهة معينة ولكن اين البلدية من هذه المشكلة؟ وهل لها مصلحة في الإبقاء على هذه الأسعار النارية؟؟