طقس ربيعي معتدل يسود السبت

يستمر الطقس الربيعي المتقلب السبت مع اعتدال في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، فيما تزال التقلبات الجوية تتركز في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية (الداخلية وعلى الجبال).

ويحتمل وصول موجة حرّ بين يومي الثلثاء والخميس من الاسبوع المقبل.

طقس الايام المقبلة:

السبت: طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب الى غائم احياناً في الداخل. الحرارة على الساحل تتراوح بين 15 و 23 درجة. احتمال امطار متفرقة على الجبال الشمالية وفي الداخل.

الأحد: طقس ربيعي معتدل قليل السحب مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح على الساحل بين 14 و 24 درجة.