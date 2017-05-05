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وهاب: لا لتوظيف العانسات

سأل رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب: “هل أصبحت هيبة الدولة متوقفة على العجوز خديجة سعد لتدعي عليها أبو كروم والى متى سيبقى مجلس القضاء متفرجاً على المهزلة”؟

وتابع في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”، “أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات لأن الأمر يتحول عندهن الى انتقام من كل شيء هكذا يقول علم النفس”.

 

 

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وئام وهاب
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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