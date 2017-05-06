أوساط “8 آذار” تضع سقفا زمنيا للتوصل إلى تفاهم على قانون الإنتخاب

تتحدث أوساط في “8 آذار” عن سقف زمني حدوده نهاية الشهر الجاري للتوصل الى تفاهم على قانون الإنتخاب ، لأن الدورة العادية لمجلس النواب تنتهي في 31 الجاري، ولن يقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري إبتزازه في مسألة فتح دورة إستثنائية.

وأشارت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن بري ورغبة منه في عدم حرق الأوراق يبقي هذه الورقة غامضة حتى الآن، في سياق عملية التفاوض الجارية.

لكن هذه الأوساط تحذر من أزمة كبرى في البلاد إذا تم تجاوز هذه المهلة دون التفاهم، وبرأيها فإن “حزب الله” سيكون أكثر حزما في مقاربة الأمور لمنع سقوط البلاد في الهاوية.