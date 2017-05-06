أحمد الحريري من البقاع الغربي: التفاهم عميق بين رئيسي الجمهورية والحكومة

اعتبر الأمين العام ل “تيار المستقبل” أحمد الحريري أن “البقاع الغربي وراشيا هو نموذج يجب أن يحتذى به في كل لبنان، نموذج في الاغتراب الذي ما زال متمسكا بأرضه، نموذج في العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، نموذج في الكفاءات والعلم”.

وشدد من القرعون على “وجود تفاهم عميق وجدي ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، يجب علينا ان نواكبه ونترجمه استقرارا اكثر ومشاريع اكثر وانتظاما اقتصاديا اكثر وأكثر، لأنها فرصة نادرة يعيشها البلد بعد 12 عاما من الخلافات السياسية التي عطلت المؤسسات، مع أن بعض السياسيين يبدو ممتعضا من هذا التفاهم والتوافق، وهذا طبيعي، لأن كل حركته السياسية قائمة على التناقضات وعدم التفاهم ما بين اللبنانيين، لكننا كتيار سياسي اذا اردنا ان نقرأ في المسيرة الطويلة والوطنية للرئيس الشهيد رفيق الحريري لا نقرأ الا كيف قرب وجهات النظر بين اللبنانيين وتمكن من جمعهم على انهاء الحرب الاهلية وعلى استغلال الفرصة النادرة، دوليا واقليميا عام 1989، ليصنع السلام اللبناني”.

اضاف: “نحن اليوم في كل المسار السياسي الذي يتبعه الرئيس الحريري نقرأ بهذه التجربة الوطنية، ونقول من السهل جدا ان تدمر البلد، ولكن من الصعب جدا ان تعيد اعماره. من هذا المنطلق ماضون بهذا التفاهم وهذا الانفتاح الذي نكرسه لمصلحة البلد، ونأمل أن نتمكن من اقرار قانون انتخابي قريبا، لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن جميعا متعطشون لها، لأنه من حق الناس ان يخوضوا هذا الاستحقاق الديمقراطي والتعبير عن رأيهم مهما كان”.

وكان أحمد الحريري جال في البقاع الغربي وراشيا، وزار بلدات لالا، القرعون، جب جنين، المنارة والخيارة، يرافقه النائب أمين وهبي، رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، المنسق العام للبقاع الغربي وراشيا محمد حمود، المنسق العام لهيئة شؤون التواصل الشعبي محمود القيسي، أعضاء المكتب السياسي وسام شبلي، نوال مدللي وفادي سعد، المنسق العام للإعلام عبد السلام موسى، زياد أمين وبهاء شحادة.