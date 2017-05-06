أم تفقد رفات ابنتها… فضيحة جديدة لـ “American Airlines”

رفعت أم أميركية قضية على شركة الطيران “”American Airlines” تطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين دولار، وذلك بعد فقدان رفات ابنتها الراحلة. وقالت صحيفة “الإندبندت” البريطانية إن الأم الثكلى إدي بيير كانيل اتهمت الشركة بالتسبب بفقدان رماد جثمان ابنتها. وأضافت أنها وضعت الرماد في الحقيبة بين أمتعها، وذلك قبل رحلتها في آذار 2016 بين مدينتي فينيكس وتوسان في ولاية أريزونا في طريقها إلى ولاية ميرلاند.

ولفتت الى أنّها كانت تعتقد “أن الموظفة التي أخذت منها الحقيبة تساعدها فقط وأنها ستضعها إلى جانب كرسيها في الطائرة، وليس إلى المخزن المنفصل للأمتعة”. وأردفت قائلة: “عندما حطت الطائرة، اكتشفت أنّ الحقيبة ضاعت، فقدمت شكوى للشركة وحصلت على حقيبتها بعد 19 يوما”. وأشارت إلى أنّ الحقيبة “لم تكن تحوي رفات ابنتها. فكانت صدمتها قوية”، وقالت: “يا ليتني مِتُّ! لأنني شعرت أنني خذلت ابنتي. لقد فقدتها مرتين”.

وتوفيت ابنتها عن عمر ناهز 28 عامًا في الـ2016 بعد أن تعرضت لمرض غير محدد، وبعد ذلك جرى إحراق الجثة وفقا لديانة العائلة. واحتفظت الأم بالرماد من أجل دفنه لاحقا في ولاية ميرلاند، حيث نشأت الفتاة. وتأتي هذه المعلومات وسط تزايد فضائح شركات الطيران الأميركية التي شملت ضرب وطرد وإهانة ركاب.