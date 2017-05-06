قوى الأمن توقف عصابة مروجي مخدرات في الشمال

أوقفت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 3/5/2017، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، كل من اللبنانيين ب. م. (مواليد عام 1975) و س. ط. مواليد عام 1979) والسوريين س. ن. (مواليد عام 1966) و ن. ن. (مواليد عام 1969) ع. ح. (مواليد عام 1997) في مناطق ابي سمراء، الميناء ومجدليا، وقد تم ضبط حوالي 8000 حبة كبتاغون، 500 غ من مادة حشيشة الكيف، ميزان دجيتال عدد /3/، مسدس حربي مع 13 طلقة عائدة له وهواتف خلوية، كما تم حجز سيارة ودراجتين آليتين.

بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطي المخدرات وقيامهم بترويجها في شوارع مدينة طرابلس.

اودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.