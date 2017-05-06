بعد 22 عمليّة احتيال بأوراق “اللوتو”… لم ينفد الفاعل

اوقفت فصيلة برج حمود في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 1/5/2017 وفي محلة برج حمود، وبالجرم المشهود المدعو:م. م. (مواليد عام 1974، لبناني) أثناء قيامه بالاحتيال على رجل مسن عبر بيعه ورقة “لوتو” وايهامه انها ورقة رابحة.

بالتحقيق معه، من قبل مفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية اعترف بإقدامه على اكثر من 22 عملية احتيال بهذه الطريقة مع شخص اخر (العمل جار لتوقيفه) حيث كانا يستحصلان من الضحية على مبلغ يتراوح ما بين 500 و2000 دولار اميركي.

وقد قاما بهذه العمليات منذ 7 اشهر، وذلك في المناطق التالية: بيروت، المتن، جونية وجبيل، كما تبين انه من اصحاب السوابق.

وقد تعرف عليه عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله واتخذوا صفة الادعاء الشخصي ضده.

وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية الكائن في مجمع الجديدة بالقرب من قصر عدل الجديدة، أو الإتصال على أحد الأرقالم التالية: 900391/01 أو 901203/01 ، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.