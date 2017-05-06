ريفي في ذكرى السابع من أيار: متمسكون بمقاومة الوصاية الإيرانية على لبنان

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:

“تمر ذكرى غزوة السابع من أيار، التي أطاحت بالدولة والمؤسسات واستباحت بيروت والجبل، لتُذكِّر اللبنانيين بأن نتائج هذه الغزوة الميليشياوية، لا تزال ماثلة حتى الآن، إذ تمكن النفوذ الإيراني، من الهيمنة على القرار اللبناني ومازال.

إننا إذ نترحم على أرواح شهداء السابع من أيار، نؤكد التمسك بمقاومة الوصاية الإيرانية على لبنان التي يمثلها “حزب الله”، ونحذِّر من التمادي في الإستسلام لهذه الوصاية، تحت أي ظرف أو عنوان أو مبرر، كما نحذِّر من التعاطي معها كأمٍر واقع مفروض علينا، فمن قَبِل بهيمنة “حزب الله” لسببٍ أو لآخر، يتحمل وحده المسؤولية، لكن لا يستطيع أن يُلزم أحداً من اللبنانيين بهذا الخيار.

وفي هذه المناسبة نؤكد على الإستمرار في النضال، لتحرير الدولة ومؤسساتها من قبضة النفوذ الإيراني، واستعادة قرارها الذي سُلب على يد الدويلة، وندعو اللبنانيين الى الصمود والى رفض المساومة على كرامة وطنهم، ومستقبل أبنائهم، ومعهم مستمرون حتى تحقيق هذه الأهداف”.