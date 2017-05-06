باسيل افتتح بيوتا اغترابية: أدعو كل المغتربين للتقدم بطلبات إستعادة الجنسية



لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى التشكيك الذي رافق الجهود لإقرار قانون استعادة الجنسية، مؤكدا أن الجهود تكللت بالنجاح ومسألة توقيع المرسوم الأول لاستعادة الجنسية وذلك بعد ستة اشهر فقط من تقديم الطلب.

وأضاف خلال إفتتاح البيت اللبناني الأميركي والبيت اللبناني الاماراتي والبيت اللبناني الكندي والبيت اللبناني البرازيلي اللبناني، والبيت اللبناني – المكسيكي والبيت اللبناني – الافريقي الجنوبي والبيت اللبناني – الافريقي الغربي والمتحف الخاص بالمغترب الذي يعد المتحف الأول للاغتراب اللبناني الى جانب الموتيل والكافيتيريا ومكتب سياحة واستعلام، وذلك في حي القلعة القديمة في مدينة البترون:” لذا فإن المسألة لن تطول والكل مدعو كي يتقدم بطلبات استعادة الجنسية، وستكون هناك مكافأة لأول عشرة ديبلوماسيين يجمعون اكبر عدد من الطلبات. وسيقام احتفال تكريمي لهم تقديرا لجهودهم وعملهم”.