بري يلتزم الصمت.. لكن معاونه خليل “قام بالواجب” تجاه الرئيس عون

إمتنع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أول من أمس، عن الإدلاء بأي تصريح في ما خص قانون الإنتخاب العتيد ، قائلا وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية”: “لن تسمعوا مني موقفا الآن”.

إلا أن صمت بري قابله تعليق قاس من معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل ، ردا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وموقفه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وإعلانه تمسكه بالدستور لناحية التصويت على القرارات في مجلس الوزراء.

وأشار خليل إلى “أنهم من كرسوا في السابق مبدأ الوفاق وتمسكوا به، وأدى موقفهم إلى تعطيل مجلس النواب والحكومة لأكثر من عامين ونصف العام، وها هم اليوم ينقلبون على مواقفهم السابقة ويطالبون بالتصويت”!