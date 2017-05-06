بدء تفكيك مدخنة معمل الجفت في بزيزا

بدأت اعمال تفكيك مدخنة معمل الجفت في بلدة بزيزا بعد الوعد الذي تعهدت به، ووجهت بلدية بزيزا نداء شكر لكل من أسهم وساعد بإيقاف العمل بمعمل الجفت، وجاء في النداء: “هذا ما ارادته بلدية بزيزا، هذا ما خططت له بحكمة وهذا ما حصل بالواقع فعلا، انها مدخنة الموت الحقيقي تهبط من عليائها لتلامس الاحتضار النهائي، انها بداية النهاية لمعمل الجفت في بزيزا، انها بداية التنعم بمناخ نظيف خال من التلوث والامراض فمبروك لجميع اهالي بزيزا والجوار ولجميع قرى الكورة الخضراء، هنيئا لكم بهواء نظيف، هنيئا لكم بسماء صافية، هنيئا لكم بسهولكم ومياهكم النظيفة”.

اضاف: “هذا ما وعد به المجلس البلدي في بزيزا جميع اهالي البلدة بورقة التعهد الذي تعهد بها صاحب معمل الجفت ابراهيم المعلوف لبلدية بزيزا، والتي قضت بتفكيك مدخنة المعمل قبل نهاية شهر ايار 2017، وهذا ما تحقق الآن وما رأيناه جميعا في صور المعمل الذي اصبح بدون مدخنة وبدون انبعاث غازات سامة تلوث البيئة وتقضي على كل اشكال السلامة العامة. شكرا والف شكر لكل يد بيضاء عملت بجهد وضمير عال لاقفال معمل الجفت في بزيزا بشكل نهائي، فكل التقدير والاحترام لجهود المجلس البلدي في بزيزا ومختارها لمتابعتهم الدقيقة لملف معمل الجفت وكل الشكر لجميع اهالي بزيزا الذين ضحوا باوقاتهم وبذلوا جهودا جبارة لايقاف هذا المعمل بشكل نهائي، وشكر كبير ايضا لكل رؤساء بلديات الجوار والمخاتير ولرئيس اتحاد بلديات الكورة ولجميع المسؤولين الرسميين في محافظة الشمال وقضاء الكورة، وفي طليعتهم المحافظ والقائمقام، وجميع المسؤولين في الوزارات المختصة، في طليعتهم وزير الصناعة وسائر الفعاليات الحزبية والسياسية الذين تابعوا هذا الملف بكل تفاصيله واظهروا عن حرفية عالية ومسؤولية كبيرة جدا في معالجته، فلولا جهودهم الجبارة لما استطعنا مجتمعين ايقاف العمل في المعمل وتفكيك مدخنته، وكل ذلك في سبيل السلامة العامة للمواطنين وفي سبيل نظافة البيئة في كل المنطقة”.

اشارة الى ان مدخنة هذا المعمل كانت اثارت جدلا كبيرا في الفترات السابقة بسبب انبعاث الدخان السام منها وتسببها بتلوث البيئة.