“القوت” لم تعترض على النسبيّة ضمن الدوائر المصغرة… جبور: الدستور لا يفصّل على مقياس الثانيّة الشيعيّة

أكّد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانيّة” شارل جبور حرص “القوات” على المكوّن الدرزي، لافتا إلى أخذ كل هواجسه بعين الإعتبار، ومضيفاً: “عدم التلويح بالتصويت على قانون انتخاب سيوصل بنا إلى نتيجة واحدة وهي التمديد للمجلس النيابي”.

وأعلن جبور في حديث عبر الـOTV، أن “القوات” تخوض معركة القانون بالشكل القاسي لأكثر من سبب، منها أنّ قانون الستين كان مُجحفاً في حقها ولم يعكس تمثيلها الشعبي الفعلي، مشيراً إلى أن القانون ليس هالدف انّما الهدف هو الوصول إلى حسن التمثيل وكلام السيد نصر الله الأخير أظهر تراجعه عن النسبيّة الكاملة و”القوت” لم تعترض على النسبيّة ضمن الدوائر المصغرة.

وشدد جبور على أن المسيحيين الذين قبلوا بالتمديد لا يؤمّنون ميثاقيّة جلسة مجلس النواب ولا يجوز أن يقرر الرئيس بري إعطاء الميثاقيّة على حساب المسيحيين والدستور لا يفصّل على مقياس الثانيّة الشيعيّة غير الحريصة على المصلحة المسيحيّة.