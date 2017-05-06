محفوض متوجها الى الحريري ووزراء القوات: لا تسمحوا بتمرير بواخر الكهرباء‏

وجه رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض نداء الى الرئيس سعد الحريري، قال فيه: “الى دولة الرئيس سعد الحريري الذي نحترم وكذلك للوزراء اصحاب الكفاءة والشفافية وفي مقدمهم وزراء القوات اللبنانية الذين نثق بهم، اقول: “لا تسمحوا بتمرير بواخر الكهرباء فالأمر بات مكشوفا”.

وقال عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “بدأت مفاعيل التناقضات تطفو على سطح الصفقات ونهج الفاسدين والسماسرة يعشعش بنفوس بعض من اعتادوا اللحثة، لذلك يبقى التعويل على الأوادم ليمنعوا أي تجاوز”.

ولمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، قال: “تحية الى شهداء الصحافة اللبنانية الذين سقطوا وقلمهم يحفر في الوجدان من أجل الحرية، وان ننسى فلن ننسى جبران تويني ديك ثورة الارز وملهمها”.