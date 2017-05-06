أعرب عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور عن تفاؤله بأنه قبل 20 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، سوف يتم التفاهم على قانون إنتخاب جديد ، ورأى أن ما نشهده اليوم هو عملية جدّية لإقرار هذا القانون، مؤكداً أن الأمل كبير بأن نتمكّن من إزالة الهواجس والخلافات باتجاه يضمن إقرار قانون إنتخابي توافقي يراعي كل ما يجب أن يراعيه على الساحة اللبنانية.

وشدد الأعور في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، على أنه لا يوجد أي خلاف او اختلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل ، وأكد أن الرئيس ميشال عون حريص على موقع رئاسة الجمهورية ويتعاطى مع ملف الإنتخابات على قاعدة الأبوّة المطلوبة منه في رعاية شؤون المواطنين، منوهاً إلى أن “التيار الوطني الحر” هو التيار الأول الذي تبنّى النسبية، لكن مع ضوابط وقواعد تضمن حق كل اللبنانيين بالمشاركة في العملية الإنتخابية.

ورداً على سؤال حول مسألة رئاسة مجلس الشيوخ والإتجاه لحرمان الدروز منها، تساءل الأعور لماذا منذ التسعينات حتى اليوم لم يطرح مجلس الشيوخ ، علماً ان الدروز كانوا في مراحل سابقة أقوى سياسياً وكان منسوب حضورهم السياسي أكبر، ما كان يمكّنهم من الضغط باتجاه إنشاء مجلس الشيوخ كضمانة لهم ولغيرهم من الطوائف؟ معتبراً أن القيادة السياسية لدروز لبنان بقيادة وليد جنبلاط كانت تتلهّى بالشركات وبأموال وزارة المهجرين!