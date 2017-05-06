كرم من ملبورن: “قانون الانتخابات مسألة استراتيجية ويوازي ملف السيادة

النائب فادي كرم في جولة على “قوات” ملبورن – أستراليا: (1)

“قانون الانتخابات مسألة استراتيجية ويوازي ملف السيادة

في كل مرة يحطّ فيها نائب أو وزير في كتلة “القوات اللبنانية” في إحدى الدول التي ينتشر فيها “قوات” ملتزمون ومناصرون، يصير الخبر الحدث في مانشيتات الصحف ووسائل إعلام بلد الانتشار المضيف، والصورة التي تعكس حجم التزام “قوات” الانتشار بالقضية التي عاهدوا أنفسهم وحزب “القوات” أن يكونوا أوفياء لها ولكل قطرة دم شهيد سقطت لنبقى ويبقى الوطن. محطة الحدث الرسمي القواتي كانت هذه المرة في أستراليا، حيث توجه النائب في كتلة “القوات” الدكتور فادي كرم إليها وشارك في لقاءات حزبية ورسمية واحتفالات الرفاق في عالم الانتشار.

المحطة الأولى كانت في مركز ملبورن حيث شارك النائب كرم في عشائه السنوي ممثلاً رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. والى النائب كرم حضر القنصل اللبناني غسان الخطيب ممثلاً رئيس حكومة فيكتوريا، والنائب سيزار ملحم ممثلا وزير التعددية الثقافية في فيكتوريا كروبن سكوت، والنائب برني فين ممثلا زعيم المعارضة، والنائب بيتر خليل، والمونسنيوران يوسف توما وعمانوئيل صقر، وخادما كنيسة سيدة لبنان الأب آلان فارس وكنيسة الروم الكاثوليك الأب الياس متى وممثلون عن الأحزاب اللبنانية، والأمين العام القاري في “الجامعة الثقافية” طوني كرم، ورئيس مجلس ولاية فيكتوريا ميلاد الحلبي، والمسؤولون في “القوات” من ملبورن وسيدني: طوني عبيد ولوي فارس وسعيد حداد وجهاد داغر وداني جعجع وليشع الشدياق وشربل فخري، ومدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في سيدني سايد مخايل وفاعليات وحشد من ابناء الجالية وكوادر ومناصرون في “القوات اللبنانية”.



وبعد النشيدين الأسترالي واللبناني ونشيد “القوات”، ودقيقة صمت على أرواح شهداء “القوات” وشهداء أستراليا، إذ تزامن الاحتفال مع ذكرى Anzac Day، وتقديم من جوزفين زغيب، تحدث كل من ملحم وفين وخليل، فنوهوا ب”الدور الذي تلعبه “القوات اللبنانية” في لبنان بقيادة الدكتور جعجع”، وأثنوا على “دور الجالية اللبنانية الفاعل في أستراليا”، متمنين “أن يصبح لبنان كأستراليا بلدا مستقلا يتمتع بكامل مواصفات الدولة”.

أما النائب فادي كرم، فنقل الى الحضور تحيات جعجع، وقال: “جئتكم رفاقي من أرض الأرز، حاملا لكم سلامات رفاقكم ورفيقكم الحكيم. جئتكم أهلي المقيمين في أستراليا، وطن العيش الكريم، حاملا لكم رسائل سلام من أهلي المقيمين على أرض لبنان وطن العيش المشترك والوفاق. لبنان حقا يئن من مشاكل كبيرة، يئن ولكنه يصرخ أبدا ودائما: حرية، شراكة، سلام”. وأكد ان “لا خوف على لبنان من أزمة إقتصادية إجتماعية، فهناك الكثير من الطاقات اللبنانية في الداخل والخارج جاهزة للإستثمار في لبنان. ولا خوف على لبنان من إجرام يحوم حوله ويتقاتل بين بعضه البعض، ويحاول الدخول إليه، لأن للبنان جيش قوي مقاتل وقادر، يدافع عنه بإستبسال وبكل ثقة وإلتزام. الخوف على لبنان من الداخل، من بعض اللبنانيين: ممن إستعرض ميليشياويا مرتين منذ إنطلاق العهد الجديد ليس لأنه يدعم قيامة الدولة القوية بل لأنه يريد إهانة الدولة وإخضاعها، ممن يتظاهر بسلاحه في ضاحية بيروت ليس لأنه يريد إعتقال عصابات التخدير بل لأنه يريد إستمرار عصابات السلاح، ممن يستمر بدوره القتالي الإقليمي ليس للدفاع عن لبنان بل لأنه لا يعترف بلبنان الرسالة والدور، ممن يحاول فرض العددية بقوانين إنتخابية مشبوهة ليس لأنه يريد الوحدة اللبنانية بل لأنه لا يعترف بالشراكة والتوازن، ممن يعتبر أن سلاحه الإيراني هو الذي أعطى الكرامة والقيمة للهوية اللبنانية ليس لأن كرامة لبنان تعنيه بل لأن محو تاريخ لبنان هو هدفه ومبتغاه”…

أضاف: “جئتكم لأنقل لكم حقيقة ما يجري في لبنان، حقيقة الصراع السياسي، فلا تنخدعوا بطروحات يومية تمويهية، فالمسألة الأساس هي، أي لبنان نريد؟ فإرتباط لبنان بالأنظومة الفاشلة من نظام كيميائي في سوريا إلى نظام قمعي في إيران، يقضي على كل فرص الحلول والتقدم والتطور، فكما تعيش شعوب هذه الدول، سنكون، فقر وقهر وتأخر وإستسلام”. وتابع: “لا تنغشوا بدور لمجموعات مسلحة تدعي الدفاع عن لبنان بوجه إرهاب معين، فلهذه المجموعات معاركها وأهدافها الإقليمية والفئوية والمذهبية الخاصة، ولأجل هذه المشاريع تخرق السيادة اللبنانية ويعرض لبنان للتطورات الخطيرة التي تحدث حوله ويدخل في قلب الحدث، ولأجل إستكمال مشاريعهم يحاولون فرض قانون إنتخابي نسبي كامل يقضي على التمثيل الصحيح للأفرقاء اللبنانيين، هدفهم السيطرة على المجلس النيابي ومصادرة القرار اللبناني بعدما صادروا قرار فئة لبنانية بواسطة السلاح”.

وختم كرم: “لن نرضخ لشروطهم، ولن ننجر للصراعات، لن نضحي بمفاهيمنا ولن نعرض السلم الأهلي للإهتزاز. سنعالج أزماتنا بحكمة، وسنقنع إخوتنا في الوطنية بالتخلي عن إستراتيجيات خدعوا بها، من أجل المشروع اللبناني. فلا تخافوا على لبنان، طالما هناك قوات”.

وفي إطار زيارته الى ملبورن التقى النائب كرم وزير المالية والتعددية الحضارية في الولاية روبن سكوت والوزير المساعد للمالية في الحكومة الفيديرالية مايكل سكر، في حضور وفد من “القوات” ضم، طوني عبيد وداني جعجع وسعيد حداد. وجرى البحث في العلاقات اللبنانية – الاسترالية وأوضاع الجالية. كما زار كرم، كنيسة الروم الكاثوليك والتقى كاهن الرعية الأب سمير حداد، وشارك في القداس والجناز الذي أقيم في ملبورن لراحة نفس الراحل موريس معلوف، وقدم التعازي لآل معلوف من كفرحزير. ومساء أقام رئيس جمعية “بشري” فريدي رحمة عشاء على شرف كرم والوفد المرافق.

ودائمًا في ملبورن، وتحديدًا في ولاية فيكتوريا، حيث كرّمت منسقية حركة الاستقلال النائب د. فادي كرم في حفل غداء أقيم على شرفه، في حضور القنصل اللبناني العام غسان الخطيب وكاهن رعية الطائفة المارونية الأب ألآن فارس، وكاهن أبرشية سيدة البشارة للروم الأرثوذكس الأب جورج مطر، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية، ومسؤولي “القوات” في ملبورن وسيدني، ورئيس الجامعة الأوسترالية اللبنانية بشارة طوق وحشد من فاعليات الجالية.



وفي كلمة ألقاها منسق الحركة جورج صائب معوض قال: “ان صداقتكم وتحالفكم مع ميشال معوض يؤكد التواصل الدائم بين زغرتا والكورة المبنية على الصداقة والاخوة والعلاقات التاريخية. واما تحالفكم السياسي معه فهو وليد نضال طويل في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال والذي لا يزال مستمرا لتحقيق طموحات الشباب اللبناني الذي آمن بثورة الأرز التي ناضلتم جميعكم من أجلها”.



وبعدما شكر كرم حركة الاستقلال برئاسة معوض ومنسقية ملبورن على تكريمه، قال “إن عودة المغتربين والاستثمار يتحقق عندما يتأمن الاستقرار”، ونوّه بأداء وزراء “القوات اللبنانية” في الحكومة، مشددا على “أهمية محاربة الفساد الذي نخر هيكل الدولة اللبنانية”.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مركز ملبورن، أكد د. كرم ان “كل الأمور تتمحور حاليا حول قانون الانتخابات الذي يشكل بالنسبة الى “القوات” مسألة أساسية واستراتيجية، وهو على مستوى ملف السيادة وبناء الدولة الذي يبدأ من قانون انتخابي عادل يوصل الممثلين الحقيقيين للشعب اللبناني الى مجلس النواب”. وقال: “ما يقال حول الثنائية المسيحية بأنها تريد إلغاء الآخرين هو قول ساقط وخاطئ وكلام مشوه، لأننا في كل الصيغ نركز على تحرير المواطن من التزامه بمحادل انتخابية، وفتح المجال أمام الجميع للوصول الى الندوة البرلمانية بأصوات المواطنين في بيئتهم من دون الالتزام بتحالف معين”.

وأكد أن “العهد الجديد بقيادة رئيس الجمهورية قرر ان يبني دولة، وتأييدنا له للوصول الى رئاسة الجمهورية كان من خلال التفاهم على بناء دولة، ما يشكل حقبة تاريخية لاصلاح ما حدث في فترة الاحتلال السوري في لبنان، بعدما اخل بالتوازنات اللبنانية والتمثيل الحقيقي للشعب اللبناني، وكان الخلل حينذاك على حساب الافرقاء المسيحيين الكبار، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.

وعن إمكانية إنجاز قانون انتخابي قبل انقضاء مدة الشهر على تعليق جلسات مجلس النواب، قال كرم: “أعتقد ان كل الافرقاء يدركون ماذا سيكون الوضع ما بعد 15 آيار اذا لم ينجز القانون، فهناك خشية من ان يدخل لبنان في هذه الحقبة في الفراغ وان دخل فمعنى ذلك اننا سندخل في أزمة كبيرة جدا، لان التمديد يلغي مفهوم الدولة ويشكل ضربة قوية للعهد، كما انه يمهد لمواجهة مع رئيس الجمهورية، فهل يوجد من يريد ان يتحمل المواجهة مع الرئيس ميشال عون”؟

وأكد “ان ما يمنع انجاز القانون الانتخابي هو حسابات “حزب الله” الخارجية، فهو يخوض معارك إقليمية معروفة، ويعتبر ان القضية الإقليمية اهم من القضية اللبنانية، ويهم الحزب إيصال مجلس نيابي جديد لا يكون مصدر ازعاج له في حربه الكبرى”. مشيرا الى “ان الحزب يسعى الى تكتل لا يقل عن 40 نائبا يتبنون معركته الإقليمية ويريحونه في الداخل من اجل هذه المعركة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك لقاءات مباشرة بين “حزب الله” و”القوات”، أكد كرم “أن المكان المباشر هو من خلال مجلسي النواب والحكومة في الوقت الراهن، لأن ليس لدى “حزب الله” أي نية للجلوس جديا وحل كل المسائل العالقة على المستوى اللبناني”.

وعلى هامش الزيارة التقى النائب كرم قنصل لبنان العام في فيكتوريا غسان الخطيب، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والجالية اللبنانية، ثم أولم الخطيب على شرف كرم في حضور عدد من من فاعليات الجالية. كما زار الأب آلان فارس كاهن رعية كنيسة سيدة لبنان والمونسينيور عمانوئيل صقر في منزل الأبرشية. وتفقد دار العجزة التابع للراهبات الأنطونيات برئاسة الأخت الراهبة سلام معوض، التي رافقت كرم في جولة داخل المبنى للاطلاع على أعمال المأوى. وانتقل بعدها الى دير الراهبات الأنطونيات حيث التقى الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات في لبنان الأم جوديت هارون ورئيسة الدير الأخت دعد قزي.

وصباح الأحد شارك د. كرم في القداس الذي ترأسه الأب جورج مطر عاونه فيها الأب بولس الحاج، في كنيسة القديسة مريم الأرثوذكسية في منطقة يارافيل. وبعد القداس التقى كرم أبناء الرعية في قاعة الكنيسة، كما التقى أبناء منطقة الكورة في مركز “القوات” حيث أطلعهم على المشاريع الإنمائية والخدماتية التي تقام في المنطقة، ووضعهم في أجواء التحضير للانتخابات اذا ما تم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وكان أقام مركز ملبورن حفل استقبال على شرف كرم الذي القى كلمة، تناول فيها “موضوع قانون الانتخابات في لبنان الذي لم يتم التوافق عليه حتى الساعة”، وعرض “للاتصالات والمحادثات التي تتمحور حول هذا القانون والعقبات التي تحول دون ولادته، وذلك بسبب التركيبة اللبنانية الفريدة”.

وقبل ختام جولته في ملبورن وانتقاله الى سيدني في إطار جولته الأسترالية، التقى د. كرم في ملبورن رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الاسترالية فادي الزوقي، وجرى عرض لما تقوم به الغرفة من اجل تعزيز العلاقات التجارية بين لبنان وأستراليا، في حضور رئيس مقاطعة استراليا في “القوات” طوني عبيد ورئيس مركز ملبورن سعيد حداد وداني جعجع.

وأكد الزوقي خلال حفل عشاء أقامه على شرف النائب كرم “أن المغتربين هم ثروة لبنان وهم على استعداد لدعم وطنهم”، مشددا على “أهمية الاستقرار الأمني والسياسي لتحقيق ذلك”، مشيرا الى أن “غرفة ملبورن ستشارك بوفد كبير في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سيعقد هذا الأسبوع في لبنان”. وأثنى كرم “على دور الجالية اللبنانية ونجاح اللبنانيين”، وتمنى “أن يستفيد لبنان من طاقات المغتربين بعد تحقيق خطوات سياسية أساسية في مقدمها قانون الانتخابات”، مشددا “على أهمية مواجهة الفساد عن طريق اعتماد الحكومة الالكترونية ومكننة الإدارات”.

بعد ذلك، زار كرم والوفد المرافق دير مار شربل في ملبورن التابع للرهبانية الأنطونية والتقى رئيس الدير الأب شارل حتي، المدبر العام الزائر الأب مارون بو رحال والقيم في دير مار شربل الأب هوفيك بوداقيان، ونوّه بجهود الرهبنة في الحفاظ على القيم اللبنانية والجذور واللغة العربية.



وقبل أن ينتقل الى سيدني، عبّر د. كرم عن فخره بتمسك «قوات» الانتشار في ملبورن بمبادئ القضية والتزامهم الحزبي.

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