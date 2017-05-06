زعيتر: نحن اول من قال لا للتمديد ولا للستين ولكن قبل كل شيء لا للفراغ

اعتبر وزير الزراعة غازي زعيتر انه “اذا كان البعض يحاول حصد الشعبية من خلال ما يظنه حصرية الدفاع عن مشاريع جديدة للانتخابات ووقوفه ضد ما يسميه تمديدا لمجلس النواب وهو المجلس الذي انبثقت منه ومن ارادة نوابه، كل السلطات العاملة اليوم، فليكن معلوما اننا في حركة امل وفي كتلة التنمية والتحرير وعبر مواقف دولة الاخ الكبير الرئيس نبيه بري، كنا اول من قال لا للتمديد، ولا للستين، ولكن قبل كل شيء لا للفراغ التشريعي لأنه سيؤدي حتما الى انهيار كل المؤسسات”.

وأكد خلال كلمة في احتفال أقامه المكتب التربوي لحركة “أمل” في قاعة فرع الجامعة الإسلامية في بعلبك، أن “حقوق موظفي القطاع العام عسكريين ومدنيين، ليست منة من أحد، وان اقرار سلسلة الرتب والرواتب تؤمن حدا معقولا لدخل يؤمن حياة كريمة لأولئك الذين يحمون جرود الوطن في مواجهة الارهاب التكفيري والصهيوني، وللذين يفتحون عقول ابنائنا على نور المعرفة والعلم، هو اقل الواجبات التي تعطى لمستحقيها، وان المماطلة من قبل حيتان المال والمتخمين واصحاب الرساميل وبعض المصرفيين الذين يمتلكون ادوات ضغط على بعض النواب والكتل، لن تجعل من السلسلة امرا منسيا”.