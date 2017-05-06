قبيسي: نخشى تخلي اللبنانيين عن وحدتهم كما العرب عن قضيتهم

أسف عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” النائب هاني قبيسي لتراجع في السياسة ونخشى ان يتخلى اللبنانيون عن وحدتهم الوطنية كما تخلى العرب عن قضيتهم الاساسية فلسطين فتصبح الفوضى عارمة ويعم الخراب العالم العربي لان الجهل مسيطر والبصيرة معدومة”.

وقال: “على كل سياسي ان يرسم صورة المشهد في ان يكون مستقبل لبنان مستقبل واعد لاولادنا، وعليه ألا يفكر بلغة طائفية او مذهبية في رسم صورة مستقبل لبنان،لافتا إلى أن الامام الصدر ينادي دائما بالغاء الطائفية السياسية واعتماد النسبية في القانون العادل للانتخابات النيابية”.