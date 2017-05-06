أوساط “حزب الله”: بعبدا ترسل إشارات متناقضة حول موقف الرئيس عون

تعتبر أوساط قريبة من “حزب الله، أن لا مؤشرات جديدة وصلت من قبل “التيار الوطني الحر” حيال كيفية إدارة الملف الإنتخابي.

وتقول الأوساط نفسها، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن الرهان الآن على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، لكنها تلفت أيضا إلى أنه حتى الآن تأتي من بعبدا إشارات متناقضة حول طبيعة نوايا الرئيس في ما خص قانون الإنتخاب العتيد.

وأضافت المصادر أن من بين ما يرشح، فإن أوساط الرئيس عون تتحدث عن الذهاب الى خيار تبني قانون الوزير مروان شربل ، الذي أقر خلال حكومة الرئيس ميقاتي ، مع إدخال تعديلات عليه إذا لم يتم التوصل الى إتفاق على قانون إنتخاب جديد .