الحوت: الجميع يمتهن مبدأ التعطيل للوصول إلى مصالحه الشخصية

قال نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت “إن الأمور ما زالت عالقة كما كانت في السابق، بعيدا من أية بوادر اتفاق حول صيغة محددة لقانون الانتخابات والجميع يلعب لعبة البعض على الأصابع والرقص على حافة الهاوية، ويحاول أن يضغط عامل الوقت للحصول على مكتسبات على حساب المكونات السياسية الأخرى، ما يعرقل احتمال الاتفاق على القانون.”

وأضاف في حديث الى “اذاعة الفجر” “أن تفاؤل رئيس الحكومة سعد الحريري حول التوافق على ملف القانون، يهدف الى بث الايجابية في أوساط اللبنانيين، لكن في الواقع لا تقدم حاليا حول احتمال التوافق على القانون”.

واعتبر “أن جميع القوى السياسية امتهنت، على مراحل متعددة، مبدأ التعطيل للوصول إلى مصالحه الشخصية أو لمنع الآخرين من تحقيق أهدافهم. في السابق تم تعطيل المجلس النيابي سنتين ونصف السنة، للوصول إلى انتخاب الرئيس ميشال عون، واليوم يتم التلويح بتعطيل مجلس النواب لإقرار قانون انتخابي معين، أو مجلس الوزراء لمنع التصويت على قانون معين. وبالتالي، هذا الأسلوب لا يبني مؤسسات ولا يؤمن انتظام الحياة المؤسسية السياسية العامة”.

وأكد “أن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري متوائم مع اتفاق الطائف والدستور، لأنه يتعلق بالنسبية في مجلس النواب، ما يتيح لجميع القوى السياسية أن تتنافس بشكل متوازن ومعقول”.