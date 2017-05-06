مصادر جنبلاط: لا قانون إنتخاب جديد خارج الإجماع!

أعربت أوساط نيابية قريبة من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عن إرتياحها للأجواء التي عكستها مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخيرة، وتحديداً في ما يتصل بنظرته لقانون الإنتخابات النيابية العتيد.

وأشارت الأوساط النيابية لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن المطلوب العمل لإيجاد مساحة توافق تقود إلى مناخات إيجابية تسمح بولادة قانون إنتخاب جديد ، بعدما ثبت فشل محاولات الدفع باتجاه قوانين طائفية لا تلقى إجماع اللبنانيين، لأن لا قانون ممكناً إلا نتيجة هذا الإجماع ، وهذا ما يجب أن تنصب عليه الجهود في الأسابيع القليلة المقبلة.